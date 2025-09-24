Ричмонд
За ночь сбито 70 украинских дронов, выпущенных по территории России

В течение ночи с 23:00 мск 23 сентября до 07:00 мск 24 сентября 2025 года российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ над Россией.

«Уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Дроны сбиты в воздушном пространстве Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областей, а также над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

В Белгородской области в результате атаки погиб мирный житель от полученных ранений. Также в регионе зафиксировано множество повреждений. В Ростовской области силы ПВО отразили удары по Таганрогу, Мясниковскому, Миллеровскому, Куйбышевскому, Шолоховскому, Тарасовскому и Верхнедонскому районам, заявил губернатор Юрий Слюсарь. В станице Базковской Шолоховского района дрон ВСУ поджег частный дом; пожар ликвидирован, ущерб оценивается. Подробнее об атаке на этот регион — в материале URA.RU.