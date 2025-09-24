За ночь сбито 70 украинских дронов, выпущенных по территории России

В Белгородской области в результате атаки погиб мирный житель от полученных ранений. Также в регионе зафиксировано множество повреждений. В Ростовской области силы ПВО отразили удары по Таганрогу, Мясниковскому, Миллеровскому, Куйбышевскому, Шолоховскому, Тарасовскому и Верхнедонскому районам, заявил губернатор Юрий Слюсарь. В станице Базковской Шолоховского района дрон ВСУ поджег частный дом; пожар ликвидирован, ущерб оценивается. Подробнее об атаке на этот регион — в материале URA.RU.