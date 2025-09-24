Сотрудница пункта выдачи заказов получила уголовное дело, вернув сумку минчанке

В Советское РУВД с заявлением о пропаже денег в размере более 600 рублей обратилась жительница Минска. Накануне женщина ходила в пункт выдачи заказов. В примерочной она забыла сумку с личными вещами и деньгами. Когда минчанка пришла за сумкой, ей вернули все, но кроме денежных средств.