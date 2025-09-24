Сотрудница пункта выдачи заказов получила уголовное дело, вернув сумку минчанке. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Работница пункта выдачи заказов вернула забытую сумку без денег и стала фигуранткой уголовного дела», — отметили в сообщении.
В Советское РУВД с заявлением о пропаже денег в размере более 600 рублей обратилась жительница Минска. Накануне женщина ходила в пункт выдачи заказов. В примерочной она забыла сумку с личными вещами и деньгами. Когда минчанка пришла за сумкой, ей вернули все, но кроме денежных средств.
Сотрудники милиции смогли установить, что наличные деньги похитила 22-летняя сотрудница пункта выдачи заказов. Фигурантка сообщила, что посетители принесли ей забытую сумку. Осмотрев ее, она забрала себе деньги, которые потратила на личные нужды. Следователи завели уголовное дело за кражу.
Кстати, в Минске пенсионерка узнала, что выиграла автомобиль и пошла в милицию.
Тем временем житель Могилева пойдет под суд за стреляющие авторучки, которые прятал дома.
А еще мы писали, что белоруска оплатила долг по коммуналке, когда ей отключили интернет.