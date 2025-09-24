Суд взыскал долги с осуждённого за махинации с имуществом Баталова

Напомним, актриса Наталия Дрожжина и её муж Михаил Цивин были осуждены за мошенничество с наследством семьи Алексея Баталова. По версии следствия, в 2019—2020 годах они, злоупотребив доверием вдовы и дочери артиста, похитили с их счетов более 20 миллионов рублей, а также завладели их квартирой. Общий ущерб по делу превысил 57 миллионов рублей. Приговор суда определил Дрожжиной четыре года условно, а Цивину — пять лет колонии.