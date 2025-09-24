Ричмонд
Таможня изъяла 34 беспилотника, которые везли из Казахстана в Башкирию

Водитель утверждал, что использует их для хобби.

Источник: Федеральная таможенная служба

В грузовике «Газель», следовавшем из Казахстана в Башкирию, обнаружили комплектующие для сборки 34 дронов, включая аппараты грузового и разведывательного типа. Водитель утверждал, что использует их для хобби, сообщили в самарском отделении Федеральной таможенной службы, сообщает «Лента.ру».

Транспорт прибыл из Казахстана и был остановлен вблизи международного пункта пропуска Сагарчин мобильным подразделением ведомства. При досмотре «Газели» нашли FPV-дроны с камерами, квадрокоптер DJI Mavic и комплектующие для сборки беспилотников. Документы на груз отсутствовали.

По предварительным данным, два аппарата способны перевозить груз до 5 кг, один имеет разведывательное назначение, остальные компоненты позволяют собрать 32 малогабаритных дрона. Таможня отметила несоответствие количества техники заявленным целям съемки.

Груз изъят и направлен на экспертизу. Начато расследование.