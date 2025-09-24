Таможня изъяла 34 беспилотника, которые везли из Казахстана в Башкирию

В грузовике «Газель», следовавшем из Казахстана в Башкирию, обнаружили комплектующие для сборки 34 дронов, включая аппараты грузового и разведывательного типа. Водитель утверждал, что использует их для хобби, сообщили в самарском отделении Федеральной таможенной службы, сообщает «Лента.ру».