Режим повышенной готовности ввели в доме на ул. Победы в Тольятти после взрыва газа

В Тольятти в пятиэтажке на ул. Победы, где ночью произошел хлопок газовоздушной смеси, ввели режим повышенной готовности.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Такое решение приняла выездная комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Подразделения МЧС России и спасатели Центра гражданской защиты Тольятти обследовали квартиры. Несущие конструкции не пострадали. Повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах и остекление 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде», — сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на пятом этаже. В целях безопасности из дома эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Никто из жильцов пятиэтажки не пострадал. Причина ЧП пока неизвестна.