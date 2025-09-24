Режим повышенной готовности ввели в доме на ул. Победы в Тольятти после взрыва газа

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на пятом этаже. В целях безопасности из дома эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Никто из жильцов пятиэтажки не пострадал. Причина ЧП пока неизвестна.