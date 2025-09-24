В Армении убиты оппозиционер Володя Григорян и его друг

«23 сентября в 23:52 в Полицию МВД поступил звонок о том, что на Ереванском шоссе в населенном пункте Мердзаван Армавирской области слышны выстрелы. По предварительным данным, погибло 2 человека, пострадал 1. Один из погибших — глава общины Володя Григорян», — говорится в сообщении МВД в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).