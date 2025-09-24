В южных аэропортах России задержаны десятки рейсов

В Сочи задержаны 29 рейсов на вылет и более десятка на прилет; в Волгограде — семь рейсов, включая отмены; в Геленджике — два на прилет. Экипажи, авиационные диспетчеры и сотрудники аэропортовых служб предприняли весь необходимый комплекс мер для гарантирования безопасности полетов, что остается их главным приоритетом.