Самарский губернатор рассказал о последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Тольятти

Инцидент произошел около двух часов ночи в доме № 50 на улице Победы. Газ взорвался в квартире на пятом этаже. «Подразделения МЧС России и спасатели Центра гражданской защиты Тольятти обследовали квартиры. Повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах, вылетели стекла в 11 окнах в соседних квартирах и подъезде», — сообщил Федорищев в MAX.