Большинство жильцов вернулись домой после взрыва газа на ул. Победы в Тольятти

В ночь на среду, 24 сентября 2025 года на улице Победы, 50 в Тольятти произошел взрыв газа. Это случилось в квартире на пятом этаже. Из дома эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. К счастью, никто из них не пострадал. Что теперь будет с жильцами пятиэтажки, рассказали в администрации Тольятти.
«Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов. На базе школы № 20 развернули пункт временного размещения», — сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Сотрудники МЧС и спасатели обследовали дом и пришли к выводу, что его несущие конструкции не пострадали, он пригоден для проживания. Повреждены несколько межкомнатных перегородок на верхнем этаже и оконные рамы. В настоящее время большинство жильцов вернулись в свои квартиры. Шесть человек из четырех квартир на пятом этаже временно поживут у родственников. В пятиэтажке ввели режим повышенной готовности.