Большинство жильцов вернулись домой после взрыва газа на ул. Победы в Тольятти

В ночь на среду, 24 сентября 2025 года на улице Победы, 50 в Тольятти произошел взрыв газа. Это случилось в квартире на пятом этаже. Из дома эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. К счастью, никто из них не пострадал. Что теперь будет с жильцами пятиэтажки, рассказали в администрации Тольятти.