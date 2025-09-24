Ричмонд
Большинство жильцов вернулись домой после взрыва газа на ул. Победы в Тольятти

В Тольятти часть жильцов дома на ул. Победы, где ночью 24 сентября взорвался газ, вернулись в свои квартиры.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В ночь на среду, 24 сентября 2025 года на улице Победы, 50 в Тольятти произошел взрыв газа. Это случилось в квартире на пятом этаже. Из дома эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. К счастью, никто из них не пострадал. Что теперь будет с жильцами пятиэтажки, рассказали в администрации Тольятти.

«Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов. На базе школы № 20 развернули пункт временного размещения», — сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Сотрудники МЧС и спасатели обследовали дом и пришли к выводу, что его несущие конструкции не пострадали, он пригоден для проживания. Повреждены несколько межкомнатных перегородок на верхнем этаже и оконные рамы. В настоящее время большинство жильцов вернулись в свои квартиры. Шесть человек из четырех квартир на пятом этаже временно поживут у родственников. В пятиэтажке ввели режим повышенной готовности.