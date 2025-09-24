В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» при столкновении двух фур погиб шофер

— В 21:40 на автодороге М-4 «Дон» в Красносулинском районе 58-летний водитель за рулем грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом Krone, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди грузовиком Foton в составе полуприцепа Bonum под управлением 27-летнего шофера, — восстановили картину смертельной аварии в Госавтоинспекции Дона.