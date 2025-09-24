Ричмонд
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» при столкновении двух фур погиб шофер

Водитель погиб в ДТП с двумя грузовиками на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером в среду, 23 сентября, в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону, на ночной дороге столкнулись два грузовика с прицепами.

— В 21:40 на автодороге М-4 «Дон» в Красносулинском районе 58-летний водитель за рулем грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом Krone, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди грузовиком Foton в составе полуприцепа Bonum под управлением 27-летнего шофера, — восстановили картину смертельной аварии в Госавтоинспекции Дона.

В результате ДТП от кабины тягача «Рено» остался лишь искореженный металл. Находившийся в нем водитель скончался на месте. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в региональном Управлении ГАИ.

