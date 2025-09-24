Москва подчеркивает, что отказ от российских углеводородов является серьезной ошибкой.
«Это не только нефть и газ. ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы) фон дер Ляйен», — написал Макдональд в соцсети X. Он уверен, что Евросоюзу рано или поздно придется вернуться к нормальным отношениям с Россией.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт и Братислава готовы сделать все возможное, чтобы Брюссель не смог лишить их доступа к российским энергоносителям. По его словам, прекращение поставок нефти и газа из России приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением в этих странах.
Москва неоднократно подчеркивала, что отказ от российских углеводородов является серьезной ошибкой для западных стран. Такие меры приведут к росту цен на энергоресурсы и усилению зависимости Европы от третьих стран. Кроме того, часть европейских компаний продолжает закупать российские ресурсы через посредников, что увеличивает их стоимость и снижает конкурентоспособность европейской экономики.