Казахстанская футболистка погибла в ДТП на трассе Павлодар-Астана

«В это трудно поверить. Это невосполнимая потеря и тяжелое горе для всего нашего клуба. Виктория была яркой спортсменкой и настоящим другом. Мы скорбим вместе с ее семьей, родными и близкими. Она навсегда останется в наших сердцах», — написали в пресс-службе клуба.