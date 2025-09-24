Казахстанская футболистка погибла в ДТП на трассе Павлодар-Астана

Футболистка столичного «Женис» Виктория Кайсаринова погибла в аварии на одной из казахстанских трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.
О трагической гибели Виктории Кайсариновой сообщили в Instagram-аккаунте футбольного клуба «Женис». Говорится, что ДТП произошло на трассе Павлодар-Астана. Водитель не обеспечил безопасность дорожного движения и не соблюдал дистанцию, что привело к столкновению с грузовым автомобилем.
«В это трудно поверить. Это невосполнимая потеря и тяжелое горе для всего нашего клуба. Виктория была яркой спортсменкой и настоящим другом. Мы скорбим вместе с ее семьей, родными и близкими. Она навсегда останется в наших сердцах», — написали в пресс-службе клуба.
По информации «Спорт Шредингера», Кайсариновой было 19 лет. Девушка играла на позиции защитницы и успела провести 17 матчей в текущем сезоне, из которых 14 — в стартовом составе. .