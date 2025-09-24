Мэрия Новосибирска выделит деньги на восстановление зоопарка после пожара

Пожар, вспыхнувший в двух вольерах новосибирского зоопарка, стал настоящим ударом для города. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников и пожарных, удалось избежать более трагических последствий. 24 обитателя зоопарка были спасены из огня, им оказывается вся необходимая ветеринарная помощь. К сожалению, стихия не пощадила пять животных — это корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака.