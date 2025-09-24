Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Новосибирска выделит деньги на восстановление зоопарка после пожара

24 животных удалось спасти, пять погибли.

Источник: Freepik

Пожар, вспыхнувший в двух вольерах новосибирского зоопарка, стал настоящим ударом для города. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников и пожарных, удалось избежать более трагических последствий. 24 обитателя зоопарка были спасены из огня, им оказывается вся необходимая ветеринарная помощь. К сожалению, стихия не пощадила пять животных — это корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

Мэр Новосибирска заявил о выделении средств из городского бюджета на восстановление пострадавших вольеров и улучшение системы пожарной безопасности на территории зоопарка.