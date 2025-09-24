Бастрыкин запросил доклад по делу ростовчанки, таранившей стены коляской

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о противоправных действиях в отношении малолетнего в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.
В Ростове женщина в подъезде многоэтажного дома плохо обращается с маленьким ребёнком. Напомним, накануне по соцсетям разлетелось видео, где запечатлено, как нетрезвая ростовчанка таранит коляской со своим сыном стены лифта.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против неё по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил начальнику руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.