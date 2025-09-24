Директор новосибирского зоопарка рассказал о том, как адаптируются животные

Директор «Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило» Андрей Шило в интервью подробно рассказал о судьбе животных, спасенных во время пожара, и дальнейших планах по восстановлению учреждения.
На вопрос о текущем состоянии спасенных животных руководитель сообщил: «Потихоньку рассадили всех. Ночью создали 2−3 экстренных вольера, отгородили, загородили сетками маскировочными. Сейчас животные в безопасности, в спокойствии, потихоньку адаптируются к новым условиям».
Отвечая на вопрос о будущем размещении животных, Андрей Шило пояснил: «После разбора завалов будет сформировано временное ограждение и животные также встанут на свои места». Что касается восполнения потерь, директор отметил: «Очень много компаний уже обратилось, которые готовы восполнить все наши потери. Я думаю, в ближайшее время, когда будет понятна перспектива дальнейшего строительства зданий, тогда мы будем уже думать о конкретных животных».
На вопрос журналиста о личном участии в спасении животных директор ответил кратко: «Как по-другому?». Детализируя процесс операции, Андрей Шило добавил: «Перегоняли, разгоняли, переводили в вольеры, старались отрезать огонь. Очень много было действий произведено, важная команда работает, очень много друзей, сотрудников и просто неравнодушных оказались с нами и провели эту работу, поэтому удалось большинство животных спасти».
В настоящее время в зоопарке продолжается оценка ущерба и разработка плана восстановительных работ. Администрация учреждения выражает благодарность всем участникам операции по спасению животных.