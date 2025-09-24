Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минприроды Новосибирской области поможет зоопарку после пожара

В ведомстве также напомнили об опасности лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области поможет Новосибирскому зоопарку, в котором минувшей ночью произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

— Минприроды региона не оставит зоопарк в беде и готово оказать любую необходимую помощь. Мы с вами, — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили об опасности лесных пожаров. Из-за них ежегодно гибнут тысячи диких животных. Поэтому новосибирцев в очередной раз призвали соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.