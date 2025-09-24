Минприроды Новосибирской области поможет зоопарку после пожара

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области поможет Новосибирскому зоопарку, в котором минувшей ночью произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
— Минприроды региона не оставит зоопарк в беде и готово оказать любую необходимую помощь. Мы с вами, — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили об опасности лесных пожаров. Из-за них ежегодно гибнут тысячи диких животных. Поэтому новосибирцев в очередной раз призвали соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.