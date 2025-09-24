«Корпорация СТС» выразила готовность отдать АО «Облкоммунэнерго» государству

Бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров приняли решение передать АО «Облкоммунэнерго» в собственность государства. Об этом сообщила пресс-служба «Корпорации СТС».
В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассматривается иск Генеральной прокуратуры России о передаче активов компании государству. По просьбе прокурора заседание проводится без участия прессы.
В «Корпорации СТС» заявили, что готовы защищать свои права в суде, но в случае требования государства передать «Облкоммунэнерго» в госсобственность компания согласится на это, чтобы урегулировать конфликт.
Совладелец «Облкоммунэнерго» и «Корпорации СТС» Алексей Бобров был доставлен из Москвы в Екатеринбург в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. Вместе с ним была задержана его соратница Татьяна Черных.