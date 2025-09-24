«Корпорация СТС» выразила готовность отдать АО «Облкоммунэнерго» государству

Совладелец «Облкоммунэнерго» и «Корпорации СТС» Алексей Бобров был доставлен из Москвы в Екатеринбург в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. Вместе с ним была задержана его соратница Татьяна Черных.