Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Тольятти

«Сегодня в 1.41 (0.41 мск) в Тольятти в доме № 50 по улице Победы произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет… Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, на базе МБУ “Школа № 20” развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.