В Новосибирском суде продолжается рассмотрение дела Голдиных об убийстве ребёнка

Следствие утверждает, что в июне 2024 года Голдины, у которых находилась под опекой девочка, в течение четырех дней подвергали ребенка жестоким пыткам. По версии обвинения, они лишали ее пищи, запрещали пользоваться туалетом и фиксировали издевательства на видео. Олегу Голдину вменялись также избиение ребенка крапивой и принуждение стоять на растении голыми ногами, насильное поение большим количеством воды, что привело к потере сознания и последующей смерти девочки в больнице.