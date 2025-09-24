В Новосибирском суде продолжается рассмотрение дела Голдиных об убийстве ребёнка

В Новосибирском областном суде продолжается процесс по уголовному делу супругов Голдиных, обвиняемых в истязании и убийстве 9-летней девочки. Процессуальная ситуация осложнилась после смерти основного обвиняемого, Олега Голдина, скончавшегося в августе 2025 года в учреждении уголовно-исполнительной системы.
Следствие утверждает, что в июне 2024 года Голдины, у которых находилась под опекой девочка, в течение четырех дней подвергали ребенка жестоким пыткам. По версии обвинения, они лишали ее пищи, запрещали пользоваться туалетом и фиксировали издевательства на видео. Олегу Голдину вменялись также избиение ребенка крапивой и принуждение стоять на растении голыми ногами, насильное поение большим количеством воды, что привело к потере сознания и последующей смерти девочки в больнице.
На последнем заседании суд рассматривал вопрос о прекращении дела в отношении умершего Олега Голдина. Однако адвокат погибшего, а также его супруга Анна Голдина и ее защитник выступили против, настаивая на продолжении разбирательства. Они подчеркивают, что Олег Голдин не признавал вину в убийстве.
Прокурор, в свою очередь, указал на необходимость соблюсти все процессуальные нормы, включая оповещение сестры умершего и назначение законного представителя его интересов.
«В результате суд определил отложить рассмотрение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении Олега Голдина до вызова в судебное заседание родной сестры обвиняемого», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.