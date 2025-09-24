Мощный тайфун «Рагаса» на Тайване унёс жизни 14 человек, десятки пропали без вести

Напомним, что мир начал готовиться к опасности ещё пару дней назад. Природный катаклизм смог сформироваться ещё 18 сентября и за короткое время превратился в супертайфун, пройдя восемь уровней усиления. Вьетнамский Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия также начал предпринимать превентивные меры и разрабатывать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.