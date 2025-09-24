Мощный тайфун «Рагаса» на Тайване унёс жизни 14 человек, десятки пропали без вести

Мощный поток воды обрушился на посёлок Гуанфу, оставив после себя улицы, покрытые толстым слоем грязи и обломков. Сейчас спасательные службы продолжают проводить поисковые работы, но точное количество пропавших без вести пока не установлено. Власти эвакуировали более 3000 человек.
Кроме того, паводковые воды также затопили железнодорожную станцию в Гуанфу и повредили мост на местной автомагистрали.
Супертайфун «Рагаса» с ураганным ветром, скорость которого превышает 50 м/с, обрушился на Гонконг и Макао, а также движется в сторону китайских провинций Гуандун и Хайнань, и Гуанси-Чжуанского автономного района. Через пару дней тайфун достигнет северных регионов Вьетнама и Камбоджи, а его воздействие также ощутит юго-западная китайская провинция Юньнань.
Напомним, что мир начал готовиться к опасности ещё пару дней назад. Природный катаклизм смог сформироваться ещё 18 сентября и за короткое время превратился в супертайфун, пройдя восемь уровней усиления. Вьетнамский Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия также начал предпринимать превентивные меры и разрабатывать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.
