ВСУ атаковали Россию 70 дронами, задержаны десятки рейсов: карта ударов БПЛА 24 сентября

В ночь с 23 на 24 сентября российские силы ПВО уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотников. Атаки были зафиксированы над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщают в Минобороны России. Оперативные службы продолжают работу на местах падения обломков для выяснения последствий и обеспечения безопасности жителей.