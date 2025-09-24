С начала 2025 года в Красноярске произошло более сотни аварий с самокатами

С начала 2025 года в Красноярске госавтоинспекторы оформили более 100 аварий с участием водителей индивидуальной мобильности. В пресс-службе ведомства уточнили, что в этих ДТП пострадали около 110 человек.
Полицейские призывают пользователей электросамокатов к строгому соблюдению правил дорожного движения. Так, чтобы пересечь дорогу, водитель обязан спешиться. Управлять устройством необходимо только двумя руками и не отвлекаться на телефон.
За неимением велодорожек водители CИМ имеют право ездить по тротуарам, на которых, к слову, преимущество всегда имеют пешеходы.
Напомним, что 16 сентября депутаты горсовета Красноярска на сессии поддержали введение новых правил для пользователей средствами индивидуальной мобильности и кикшеринговых фирм.
За нарушение правил предусмотрен штраф: от 1500 до 150 тысяч рублей.