В Узбекистане произошло очередное ДТП по вине грузовика, который не смог вовремя остановиться

На 350-м километре автодороги международного значения А-373 «Ташкент — Ош» 34-летний водитель грузовика «ЗИЛ» не соблюдал дистанцию и, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не успел затормозить. В результате он врезался в заднюю часть автомобилей BYD и Matiz, которые остановились, чтобы пропустить пешеходов, переходящих дорогу.
К счастью, обошлось без пострадавших среди пешеходов и других участников движения. Однако автомобили получили технические повреждения.
В настоящее время по факту происшествия ведётся расследование. Правоохранительные органы напоминают водителям о необходимости соблюдать дистанцию и особенно внимательно относиться к пешеходным переходам, чтобы избежать подобных аварий.
Напомним, что всего две недели назад — 7 сентября — на этой же трассе произошла трагедия с участием большегруза Shacman, перевозившего цемент. Тогда грузовик столкнулся с двумя другими грузовыми машинами и пятью легковыми автомобилями на железнодорожном переезде.
По официальным данным, на месте погибли 7 человек, еще 5 получили травмы и были доставлены в больницы. Однако в неофициальных источниках сообщается, что число погибших могло составлять от 11 до 17 человек — точных данных до сих пор нет.
Эти случаи наглядно демонстрируют: проблема с движением грузовиков на трассах Узбекистана остаётся крайне острой. Часто именно несоблюдение дистанции, превышение скорости и невнимательность водителей большегрузов становятся причинами крупных аварий с трагическими последствиями.