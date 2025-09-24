Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане произошло очередное ДТП по вине грузовика, который не смог вовремя остановиться

Vaib.uz (Узбекистан. 24 сентября). В Ходжаабадском районе Андижанской области 23 сентября произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, которое могло закончиться трагедией.

Источник: Andijon viloyati YHXB Axborot xizmati | Rasmiy kanal

На 350-м километре автодороги международного значения А-373 «Ташкент — Ош» 34-летний водитель грузовика «ЗИЛ» не соблюдал дистанцию и, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не успел затормозить. В результате он врезался в заднюю часть автомобилей BYD и Matiz, которые остановились, чтобы пропустить пешеходов, переходящих дорогу.

К счастью, обошлось без пострадавших среди пешеходов и других участников движения. Однако автомобили получили технические повреждения.

В настоящее время по факту происшествия ведётся расследование. Правоохранительные органы напоминают водителям о необходимости соблюдать дистанцию и особенно внимательно относиться к пешеходным переходам, чтобы избежать подобных аварий.

Напомним, что всего две недели назад — 7 сентября — на этой же трассе произошла трагедия с участием большегруза Shacman, перевозившего цемент. Тогда грузовик столкнулся с двумя другими грузовыми машинами и пятью легковыми автомобилями на железнодорожном переезде.

По официальным данным, на месте погибли 7 человек, еще 5 получили травмы и были доставлены в больницы. Однако в неофициальных источниках сообщается, что число погибших могло составлять от 11 до 17 человек — точных данных до сих пор нет.

Эти случаи наглядно демонстрируют: проблема с движением грузовиков на трассах Узбекистана остаётся крайне острой. Часто именно несоблюдение дистанции, превышение скорости и невнимательность водителей большегрузов становятся причинами крупных аварий с трагическими последствиями.