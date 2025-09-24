КГК раскрыл схему выплаты серых зарплат водителям в трех фирмах такси в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«Руководители трех компаний-такси в Минске платили зарплату водителям “в конверте”, — сказано в сообщении.
Сотрудники Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску пресекли схему выплаты заработной платы «в конвертах» в трех компаниях, которые работали в сфере такси.
В момент проверок было установлено, что фактический собственник и руководитель одной из фирм зарегистрировал ее на подставное лицо и на протяжении полугода скрывал часть денежных средств, полученных от пассажиров.
«Они не отражались в бухгалтерском учете компании. Часть из этих денег шла на выплату водителям зарплаты “в конвертах”, — акцентировали внимание в КГК.
В ведомстве добавили, что аналогично и в других компаниях скрывали выручку и выплачивали работникам «в конвертах».
«Серую» зарплату в разное время получали 550 работников трех компаний", — сообщили в пресс-службе КГК.
По информации ведомства, причиненный государству ущерб в виде неперечисленных сумм подоходного налога, а также обязательных платежей в Фонд соцзащиты населения составил 680 000 рублей. Следственный комитет завел уголовные дела в отношении владельцев компаний-такси.
