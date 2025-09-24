Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тольятти

Взрыв газа без последующего горения произошел ночью на пятом этаже в многоквартирном доме по ул. Победы в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило в 01:43 по местному времени. Дом, где произошел взрыв, находится по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 50.
«Несущие конструкции жилого дома не повреждены, произошло повреждение межкомнатных перегородок внутри 3 квартир, а также остекления 11 оконных рам соседних квартир и подъезда», — рассказали о последствиях взрыва в региональном МЧС.
Из многоэтажки эвакуировали 80 человек, среди них 15 детей. По данным ведомства, никто не пострадал.
Напомним, 9 августа взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Стерлитамаке в Башкирии. Пострадали 25 человек.