В Европе пообещали построить «стену дронов» на границе с Россией

«Нам необходимо понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников», — сказал Кубилюс в интервью порталу Euractiv. Он подчеркнул, что современные системы хорошо справляются с обнаружением истребителей и ракет, однако дроны — совсем другой вызов. Они малы, летают на низких высотах и часто остаются незамеченными для радаров.