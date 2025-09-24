Сбежавший из суда экс-чиновник Авакян умер в консульстве Армении

Напомним, дело в отношении Авакяна и еще 21 человека слушается по существу с апреля 2024 года. Фигуранты обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей организованной группой. 22 августа этого года Авакян заключил контракт на участие в спецоперации. В связи с этим дело было приостановлено, а его самого освободили из-под стражи. Однако утром 17 сентября его снова задержали, дело возобновили в связи с уклонением от убытия на СВО.