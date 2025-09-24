Сбежавший из суда экс-чиновник Авакян умер в консульстве Армении

По информации издания, Авакян ушёл из жизни на территории консульства на Большом проспекте В. О. По предварительным данным, добровольно: он закрылся в туалете и совершил суицид. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, дело в отношении Авакяна и еще 21 человека слушается по существу с апреля 2024 года. Фигуранты обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей организованной группой. 22 августа этого года Авакян заключил контракт на участие в спецоперации. В связи с этим дело было приостановлено, а его самого освободили из-под стражи. Однако утром 17 сентября его снова задержали, дело возобновили в связи с уклонением от убытия на СВО.
Накануне во время заседания в Кронштадтском районном суде Авакян отпросился покурить, когда суд удалился в совещательную комнату, и сбежал.
В Ереване Борис Авакян разыскивается за легализацию преступных доходов и незаконное пересечение границы.
Борис Авакян — бывший руководитель крупнейшего таможенного брокера торгового порта «Санкт-Петербург», с 2010 года он был заместителем главы управления Росимущества по Ленобласти. В 2014 году получил должность заместителя госинспектора Петербурга по использованию и охране земель, затем — замначальника отдела Госземнадзора.