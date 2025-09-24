В Приамурье подросток залез на опору ЛЭП и погиб от удара током

В селе Москвитино Свободненского района Амурской области произошла трагедия: 16-летний подросток погиб от удара током, забравшись на опору высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент случился вечером 23 сентября 2025 года около остановки «Школьная» на улице Советской. Подросток забрался на опору ЛЭП и получил смертельный удар током. Юноша скончался на месте до приезда медиков, сообщили в ведомстве.
Правоохранители начали доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Прокуратура контролирует ход расследования. Также ведомство проверяет, как уполномоченные органы соблюдали законы о профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. Если найдут нарушения, будут приняты меры.
Ранее в Аксае произошёл похожий случай. Мужчина 40−50 лет получил удар током, подключая зарядное устройство к аккумулятору грузовика. На место оперативно прибыли спасатели и медики, однако спасти его не удалось.