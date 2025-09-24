Приморец угнал машину с ребенком и попал в аварию

Инцидент произошел в Находке. 28-летняя женщина с восьмилетним ребенком в автомобиле припарковалась в районе улицы Горького и вышла в магазин, не заблокировав двери. Несовершеннолетний остался в салоне.
За руль иномарки сел неизвестный мужчина. Он начал движение и, не справившись с управлением, врезался в грузовик. В результате происшествия ребенка и угонщика доставили в больницу. Нарушителем оказался 43-летний местный житель.
Организована проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Кроме того, определяется степень тяжести вреда, причиненного несовершеннолетнему пассажиру в результате ДТП.