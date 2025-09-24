Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморец угнал машину с ребенком и попал в аварию

В Приморье полиция устанавливает обстоятельства ДТП — мужчина угнал автомобиль с ребенком и попал в аварию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Находке. 28-летняя женщина с восьмилетним ребенком в автомобиле припарковалась в районе улицы Горького и вышла в магазин, не заблокировав двери. Несовершеннолетний остался в салоне.

За руль иномарки сел неизвестный мужчина. Он начал движение и, не справившись с управлением, врезался в грузовик. В результате происшествия ребенка и угонщика доставили в больницу. Нарушителем оказался 43-летний местный житель.

Организована проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Кроме того, определяется степень тяжести вреда, причиненного несовершеннолетнему пассажиру в результате ДТП.