На Камчатке объявлен оранжевый код авиационной опасности из-за извержения вулкана

Сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что может представлять угрозу для авиации, особенно для низколетящих самолётов. На данный момент высота вулканического облака оценивается в 2000—2400 метров над уровнем моря, а пепловый шлейф тянется на 56 километров от вулкана.