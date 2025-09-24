«112»: Сбежавшего экс-чиновника Росимущества Бориса Авагяна нашли мертвым

17 сентября Александр Черепанов* и Иван Корюков*, которые сбежали из екатеринбургского СИЗО-1, раскаялись в содеянном и стали сотрудничать с правоохранителями. По данным МВД России, в их розыске принимали участие 270 сотрудников ОВД областного, городского и районного уровней.