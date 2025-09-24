В Красноярске мошенники втянули в схему сразу двух жительниц

Курьером оказалась 22-летняя девушка. Выяснилось, что она сама незадолго до этого лишилась 245 тысяч рублей в похожей схеме. После этого ей позвонили «представители правоохранительных органов» и убедили, что теперь она обязана участвовать в спецоперации. Под угрозой уголовной ответственности за отказ она выполнила указания злоумышленников и забрала деньги у первой жертвы, а затем перевела их на указанный счет.