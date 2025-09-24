В Красноярске мошенники втянули в схему сразу двух жительниц

По данным полиции, сначала жертвой стала 18-летняя жительница города. Ей позвонил «сотрудник службы доставки цветов», выманил код из СМС, а затем другой звонивший убедил девушку, что её персональные данные якобы используют преступники. Чтобы «избежать проблем с законом», красноярка собрала из сейфа родителей 1,5 млн рублей и передала их курьеру в городском парке.
Курьером оказалась 22-летняя девушка. Выяснилось, что она сама незадолго до этого лишилась 245 тысяч рублей в похожей схеме. После этого ей позвонили «представители правоохранительных органов» и убедили, что теперь она обязана участвовать в спецоперации. Под угрозой уголовной ответственности за отказ она выполнила указания злоумышленников и забрала деньги у первой жертвы, а затем перевела их на указанный счет.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в краевом МВД.