В Красноярске мошенники втянули в схему сразу двух жительниц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске возбуждено уголовное дело о мошенничестве: злоумышленники обманули 18-летнюю девушку и заставили другую горожанку помогать им.

Источник: НИА Красноярск

По данным полиции, сначала жертвой стала 18-летняя жительница города. Ей позвонил «сотрудник службы доставки цветов», выманил код из СМС, а затем другой звонивший убедил девушку, что её персональные данные якобы используют преступники. Чтобы «избежать проблем с законом», красноярка собрала из сейфа родителей 1,5 млн рублей и передала их курьеру в городском парке.

Курьером оказалась 22-летняя девушка. Выяснилось, что она сама незадолго до этого лишилась 245 тысяч рублей в похожей схеме. После этого ей позвонили «представители правоохранительных органов» и убедили, что теперь она обязана участвовать в спецоперации. Под угрозой уголовной ответственности за отказ она выполнила указания злоумышленников и забрала деньги у первой жертвы, а затем перевела их на указанный счет.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в краевом МВД.