В Новосибирске мать склоняла девятилетнего сына к употреблению наркотиков

В Новосибирске мать подозревают в склонении девятилетнего сына к употреблению наркотиков. Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
По версии следствия, обвиняемая вовлекла в употребление запрещенного вещества собственного девятилетнего сына. После произошедшего ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Суд по ходатайству следователя избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено официальное обвинение. В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы и проводятся следственные действия для закрепления доказательств.