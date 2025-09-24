В Салавате после атаки беспилотников загорелся нефтезавод

Прошлая атака на «Газпром нефтехим» произошла 18 сентября. Атаки на промышленные объекты Башкирии с применением беспилотников происходят не впервые. Ранее в 2025 году подобному нападению подверглось предприятие «Башнефть-Новойл», в результате чего на территории завода произошел пожар. При этом пострадавших зарегистрировано не было.