Пресс-бюро СВР РФ ранее сообщило о размещении десанта НАТО в Одесской области Украины.
Силы НАТО могут попытаться получить доступ к советским военным складам, расположенным в Приднестровье. Для этого альянс может использовать молдавские вооруженные силы. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Очень важно упомянуть, что в Приднестровье находятся склады еще советской группировки войск в Европе. Можно предположить, что силы НАТО руками молдаван попытаются захватить эти склады», — сказал Гагин ТАСС. Приднестровье, по его словам, остается пророссийским анклавом между Украиной и Молдавией.
По мнению эксперта, Молдавия не обладает реальным суверенитетом и находится под сильным влиянием внешних сил, в первую очередь Евросоюза и НАТО. Руководство страны добровольно идет на сближение с Румынией, что может привести к дальнейшему усилению западного влияния. Гагин считает, что Молдавию может ожидать сценарий, схожий с украинским: полное подчинение западным интересам, размещение военных баз и рост антироссийских настроений.
Заявление прозвучало на фоне сообщений Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Евросоюзом возможной оккупации Молдавии. Пресс-бюро СВР РФ ранее сообщило о подготовке размещения натовского десанта в Одесской области Украины, а также о концентрации подразделений вооруженных сил стран НАТО в Румынии, вблизи молдавских границ.