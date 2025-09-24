По мнению эксперта, Молдавия не обладает реальным суверенитетом и находится под сильным влиянием внешних сил, в первую очередь Евросоюза и НАТО. Руководство страны добровольно идет на сближение с Румынией, что может привести к дальнейшему усилению западного влияния. Гагин считает, что Молдавию может ожидать сценарий, схожий с украинским: полное подчинение западным интересам, размещение военных баз и рост антироссийских настроений.