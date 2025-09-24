В Казачинско-Ленском районе 41-летний рабочий попал под кузов самосвала и погиб. На территории производственной базы грузоперевозок в деревне Седанкина не были соблюдены меры безопасности при погрузке и разгрузке. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— Работник погиб на месте от травм, полученных при попадании под самосвал, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Ведомство.
проводит расследование в связи с происшествием на рабочем месте.
Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
