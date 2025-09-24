Ричмонд
В Казачинско-Ленском районе 41-летний рабочий попал под кузов самосвала и погиб

На территории производственной базы не были соблюдены меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе 41-летний рабочий попал под кузов самосвала и погиб. На территории производственной базы грузоперевозок в деревне Седанкина не были соблюдены меры безопасности при погрузке и разгрузке. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Работник погиб на месте от травм, полученных при попадании под самосвал, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Ведомство.

проводит расследование в связи с происшествием на рабочем месте.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что застройщик нарушил сроки выполнения работ на улице Томсона в Иркутске.