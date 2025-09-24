Стало известно о готовности «Корпорации СТС» передать «Облкоммунэнерго» РФ

«Корпорация СТС» официально заявила о своей готовности передать АО «Облкоммунэнерго» в собственность государства при наличии соответствующего требования. Позиция компании изложена в опубликованном на ее сайте заявлении.
В документе подчеркивается настрой корпорации на конструктивное разрешение существующих разногласий. В случае настойчивого требования со стороны государства о переходе актива в госсобственность, компания готова согласиться с этим в контексте урегулирования спорной ситуации.
Ранее Генеральная прокуратура выступила с инициативой об обращении акций «Облкоммунэнерго» в доход государства. По версии ведомства, предприниматели Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над предприятием при содействии бывших министров Свердловской области по госимуществу Алексея Пьянкова и по энергетике Николая Смирнова, которые фигурируют в коррупционном расследовании. Также по данному делу проходит вице-губернатор региона Олег Чемезов.
Владелец компании Алексей Бобров в настоящее время задержан и находится на этапе следственных мероприятий.
