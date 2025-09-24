Стало известно о готовности «Корпорации СТС» передать «Облкоммунэнерго» РФ

Ранее Генеральная прокуратура выступила с инициативой об обращении акций «Облкоммунэнерго» в доход государства. По версии ведомства, предприниматели Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над предприятием при содействии бывших министров Свердловской области по госимуществу Алексея Пьянкова и по энергетике Николая Смирнова, которые фигурируют в коррупционном расследовании. Также по данному делу проходит вице-губернатор региона Олег Чемезов.