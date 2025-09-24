В Турции вынесли приговор по делу о гибели казахстанки в ДТП

Решение суда
Через два года после трагедии турецкий суд вынес приговор виновнице ДТП. Изначально ей назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы. С учетом отсутствия судимости, срок сократили до 2 лет и 1 месяца, после чего наказание заменили штрафом в размере 30 400 лир (около 395 тыс. тенге).
Кроме того, виновнице запретили управлять автомобилем в течение четырех месяцев.
Реакция родственников
Сестра погибшей Меруерт Ибраева назвала приговор оскорбительным для семьи.
Правосудие по-турецки или жизнь человека за 395 200 тенге! Виновная сбила сестренку на пешеходном переходе и… 700 долларов? Это цена жизни наших граждан за рубежом.
По словам Ибраевой, за два года расследования виновница ни дня не провела под стражей.
Все это время мы с ужасом наблюдали, как виновная выкладывает видео в TikTok, поет и наслаждается жизнью. Эти ролики начали появляться спустя пару недель после трагедии.
Родственники заявили, что будут обжаловать решение суда.
Мы намерены приложить все силы, чтобы добиться справедливости.
Опасная трасса
После аварии родные Кульмагамбетовой обращались в Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой взять дело на контроль. Тогда брат погибшей рассказал обстоятельства ДТП.
По его словам, участок трассы D400, где произошла авария, опасен: ранее там погибли казахстанская журналистка Арайлым Багытжан и ее двухлетняя дочь, а глава семьи позже скончался от полученных травм.