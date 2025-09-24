Shot: сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра Авакян найден мертвым в здании консульства Армении

Беглый экс-чиновник Борис Авакян найден мёртвым.
Беглый экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян, сбежавший из Кронштадтского районного суда 23 сентября, найден мертвым в здании консульства Армении в Петербурге. По данным очевидцев, тело обнаружили в уборной без сознания, скорая констатировала смерть.
«Беглый экс-чиновник Борис Авакян найден мертвым в здании консульства Армении в Петербурге. До этого он сбежал из суда и спрятался в здании дипмиссии», — пишет telegram-канал Shot. Авакян, фигурант дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на 4,2 млрд рублей, сбежал из суда во время рассмотрения ходатайства прокуратуры о заключении под стражу.
Ранее прокуратура подала ходатайство о взятии обвиняемого под стражу. После этого судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения, в то время как Авакян покинул территорию суда и скрылся, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в беседе с ТАСС. Ранее его доставили в суд под конвоем, а рассмотрение дела было возобновлено после расторжения контракта с Министерством обороны, заключенного для участия в специальной военной операции, из-за отказа следовать к месту службы.
Авакян в 2009 году был одним из основателей таможенного брокера порта «Санкт-Петербург» (гендиректор до 2010 года), с 2010 по 2014 год — замдиректора территориального управления Росимущества в Ленинградской области, затем замруководителя в органе исполнительной власти, инспектор Госземнадзора в Петербурге и замруководителя управления Росреестра по Ленинградской области. Объявлен в розыск в России и Армении за незаконное пересечение границы и легализацию преступных доходов. Силовики не могли войти в консульство из-за дипломатического иммунитета.