Shot: сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра Авакян найден мертвым в здании консульства Армении

Ранее прокуратура подала ходатайство о взятии обвиняемого под стражу. После этого судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения, в то время как Авакян покинул территорию суда и скрылся, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в беседе с ТАСС. Ранее его доставили в суд под конвоем, а рассмотрение дела было возобновлено после расторжения контракта с Министерством обороны, заключенного для участия в специальной военной операции, из-за отказа следовать к месту службы.