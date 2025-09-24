Завод в Салавате подвергся атаке беспилотников ВСУ, начался пожар

Напомним, что 18 сентября завод в Салавате уже подвергался атаке дронов. Радий Хабиров уточнил, что тогда над городом заметили два беспилотника. Их удалось сбить, но обломки упали на территорию предприятия. Он отметил, что дроны были самолётного типа, а охрана завода открывала огонь, чтобы их уничтожить. Благодаря работе систем защиты никто не пострадал. На предприятии начался пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС. Все службы города оперативно подключились к устранению последствий.