Аэропорт «Уфа» ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня утром, 24 января, в Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Воздушная временно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполнять уже после снятия ограничений.
Напомним, сегодня, 24 сентября, в Башкирии «Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений. На месте ЧП работают экстренные службы.