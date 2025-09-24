Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт «Уфа» ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

В Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 24 января, в Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Воздушная временно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполнять уже после снятия ограничений.

Напомним, сегодня, 24 сентября, в Башкирии «Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений. На месте ЧП работают экстренные службы.