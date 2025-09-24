СМИ: сбежавший из суда Борис Авакян покончил с собой в консульстве Армении

Бывший сотрудник Росреестра является фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК) на сумму более 4,2 млрд руб. Вместе с ним по делу проходят бизнесмен и экс-владелец бутика Cartier на набережной реки Мойки Дмитрий Зарубин и еще 18 человек. В августе Борис Авакян заключил контракт на участие в СВО, из-за чего производство в отношении него было приостановлено. Вчера он сбежал из здания Кронштадтского районного суда в перерыве во время слушания.