СМИ: сбежавший из суда Борис Авакян покончил с собой в консульстве Армении

Бывший замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян, накануне сбежавший из суда, найден мертвым, сообщают источники РЕН ТВ и RT. По их данным, он покончил с собой в здании консульства Армении.

СМИ пишут, что экс-чиновник заперся в туалете. Сотрудники консульства вызвали скорую помощь и МЧС. Когда спасатели вскрыли дверь, господин Авакян уже лежал на полу без сознания. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Бывший сотрудник Росреестра является фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК) на сумму более 4,2 млрд руб. Вместе с ним по делу проходят бизнесмен и экс-владелец бутика Cartier на набережной реки Мойки Дмитрий Зарубин и еще 18 человек. В августе Борис Авакян заключил контракт на участие в СВО, из-за чего производство в отношении него было приостановлено. Вчера он сбежал из здания Кронштадтского районного суда в перерыве во время слушания.