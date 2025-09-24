В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек

«На месте вызова горела квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. В 06.01 (05.01 мск) подразделениями МЧС России пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погиб 73-летний мужчина, еще двое мужчин пострадали. В целях безопасности проведена эвакуация 20 человек», — говорится в Telegram-канале главка.