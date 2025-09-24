Дроны атаковали нефтезавод в Салавате: что известно об втором за неделю ударе ВСУ

БПЛА Украины второй раз на неделю атаковали завод в Башкортостане.
Утром 24 сентября атаке украинских беспилотников подвергся завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Информацию подтвердил глава региона Радий Хабиров. На месте работают экстренные службы. Этот завод ВСУ уже атаковали дронами неделю назад. Главное о ЧП — в материале URA.RU.
Атака на «Газпром нефтехим Салават».
Об атаке БПЛА на завод Хабиров сообщил в 08:46 по мск. «“Газпром нефтехим Салават” подвергся очередной террористической атаке беспилотников», — написал губернатор. Местные жители утверждают, что слышали несколько громких звуков. Хабиров не уточнил число дронов.
Сейчас на месте работают все экстренные службы. Пожар тушат, также выясняется степень повреждений. О погибших или пострадавших в результате атаки дронов ВСУ данных нет.
ВСУ уже атаковали завод неделю назад.
Это вторая атака дронов ВСУ по предприятию за неделю. 18 сентября по заводу ударили два беспилотных летательных аппарата. ЧП подтвердил губернатор Хабиров.
По его словам, были задействованы системы как пассивной, так и активной защиты, а сотрудники охраны открыли огонь на поражение. В результате инцидента на территории предприятия возник пожар.
Предприятие владеет одним из крупнейших производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. Завод стоит в черте города и работает с середины XX века. Предприятие было интегрировано в группу «Газпром» в 2011 году.