Стало известно о задержании крупной партии дронов на границе РФ

Сотрудниками Федеральной таможенной службы в Приморском крае была пресечена попытка ввоза на территорию России крупной партии беспилотных летательных аппаратов.
В ходе досмотра нескольких грузовиков, следовавших из Китая, обнаружены два БПЛА самолетного типа, 2672 квадрокоптера и свыше 200 единиц комплектующих к ним. Часть аппаратов имела специализированное оснащение — тепловизоры и устройства для транспортировки грузов, передает телеграм-канал Baza.
Беспилотники, замаскированные под товары народного потребления, перевозились в партии коммерческих грузов, оформленных на российскую фирму. По документам вся продукция значилась как гражданские изделия.
В настоящее время изъятая техника направлена на экспертизу. Возбуждено административное дело по факту недостоверного декларирования товаров.
Читайте также: Крупную партию дронов пытались ввезти в Россию из Казахстана.