Два автобуса и газель столкнулись на остановке в Копейске, пострадал один пассажир

Два автобуса с пассажирами и «Газель» столкнулись в Копейске. Авария произошла в 7:15 на проспекте Победы. 29-летний водитель «Газели» врезался в ПАЗ, который в этот момент высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.
После столкновения ПАЗ проехал вперед и врезался в VolgaBus, который только отъезжал с остановки. Пострадала одна из пассажиров ПАЗ, она получила травмы.
Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.