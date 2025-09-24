Ричмонд
Два автобуса и газель столкнулись на остановке в Копейске, пострадал один пассажир

Девушка пострадала при столкновении двух автобусов и газели в Копейске.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД Челябинской области

Два автобуса с пассажирами и «Газель» столкнулись в Копейске. Авария произошла в 7:15 на проспекте Победы. 29-летний водитель «Газели» врезался в ПАЗ, который в этот момент высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.

После столкновения ПАЗ проехал вперед и врезался в VolgaBus, который только отъезжал с остановки. Пострадала одна из пассажиров ПАЗ, она получила травмы.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.