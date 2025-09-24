Два автобуса и газель столкнулись на остановке в Копейске, пострадал один пассажир

Два автобуса с пассажирами и «Газель» столкнулись в Копейске. Авария произошла в 7:15 на проспекте Победы. 29-летний водитель «Газели» врезался в ПАЗ, который в этот момент высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.