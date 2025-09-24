Более 50 пострадавших: в Самаре неизвестные массово отравили домашних питомцев

«Число погибших животных каждый день увеличивается. Это не просто цифры, это члены наших семей, которые умирают в страшных мучениях. Они не уходят тихо. Они кричат, и их крики похожи на человеческие. Те, кому удалось выжить, обречены на долгие страдания. Их жизнь превратилась в кошмар: они отказываются от еды и воды, слепнут и, дезориентированные в пространстве, бьются головой о стены, не могут сходить в туалет — их тела парализованы болью… Мы умоляем о помощи. Мы требуем правосудия, — призывают владельцы пострадавших питомцев. — Без огласки нет шанса найти тех, кто превратил наш дом в полигон для жестокости».