ВСУ возобновили обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

Украинские военные ежедневно обстреливают Запорожскую АЭС и Энергодар, сообщила РИА Новости Евгения Яшина, директор по коммуникациям станции.
«Обстрелы Вооруженных сил Украины в районе Запорожской АЭС и Энергодара происходят ежедневно», — отметила Яшина.
Непрерывные атаки ВСУ на поврежденный участок линии электропередач ЗАЭС 750 кВ «Днепровская» затрудняют сроки ее восстановления, и они остаются неопределенными, добавила она.
23 сентября на Запорожской атомной электростанции произошло отключение внешнего электроснабжения в результате огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины. В результате этого инцидента была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская».
Для обеспечения безопасности и питания собственных нужд станции используются резервные дизель-генераторы. Резервная линия ЗАЭС под названием «Ферросплавная-1» была отключена еще 7 мая.