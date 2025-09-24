Машина скорой помощи перевернулась в Москве в районе Ясенево

В московском районе Ясенево произошло ДТП с участием автомобиля экстренных медицинских служб. Информацию об этом сообщает «Москвач».
По данным источника, карета скорой помощи столкнулась с автомобилем Volvo на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы. В результате столкновения двух медиков госпитализировали, а водитель скорой помощи отказался от госпитализации.
На опубликованных в сети кадрах видно, что на дороге лежит перевернутая машина скорой помощи. Рядом стоит черный автомобиль Volvo, получивший повреждения.
Отмечается, что у автомобиля разбит бампер и помят кузов, что свидетельствует о силе столкновения, передает Telegram-канал.
Ранее на Кронштадтском бульваре в Москве столкнулись трактор, карета скорой помощи и легковой автомобиль. После произошедшего прибывшие на место аварии врачи осмотрели пациентку и двух фельдшеров, которые находились в скорой.
В результате столкновения трех фур и «газели» на трассе «Иртыш» в Новосибирской области загорелись два автомобиля. Водитель «газели» скончался на месте.