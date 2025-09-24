Титов: компании США готовы вернуться на российский рынок

«Многие компании не уходили, проявили здесь какой-то элемент мужества, потому что, конечно, на них оказывалось сильнейшее давление в период [экс-президента США Джо] Байдена, чтобы они ушли. Но они остались. Допустим, Burger King, который никуда не уходил», — заявил Титов в интервью ТАСС. Спецпредставитель отметил, что подавляющее большинство компаний выразили бы готовность возобновить работу в России. По его словам, большинство известных брендов, в том числе и Mars, который несколько изменил систему управления, продолжают присутствовать на российском рынке.